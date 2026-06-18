Черноземье 18.06.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 19 июня Австралийский доллар 51,5788 Английский фунт 98,2572 Белорусский рубль 26,3276 Гонконгский доллар* 93,5822 Дирхам ОАЭ 19,9752 Доллар США 73,3591 Евро 85,0305 Индийская рупия** 77,8102 Казахстанский тенге** 14,9899 Канадский доллар 52,2724 Китайский юань 10,8284 СДР 100,2569 Сингапурский доллар 57,0089 Турецкая лира* 15,8538 Украинская гривна* 16,3338 Шведская крона* 78,0742 Швейцарский франк 91,4132 Японская иена** 45,6469 *За 10. **За 100.