Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 19 июня

Австралийский доллар 51,5788
Английский фунт 98,2572
Белорусский рубль 26,3276
Гонконгский доллар* 93,5822
Дирхам ОАЭ 19,9752
Доллар США 73,3591
Евро 85,0305
Индийская рупия** 77,8102
Казахстанский тенге** 14,9899
Канадский доллар 52,2724
Китайский юань 10,8284
СДР 100,2569
Сингапурский доллар 57,0089
Турецкая лира* 15,8538
Украинская гривна* 16,3338
Шведская крона* 78,0742
Швейцарский франк 91,4132
Японская иена** 45,6469

*За 10. **За 100.