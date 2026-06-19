Инвестору перекрыли канатную дорогу

Строительство канатной дороги между Уфой и Зубово, анонсированное в 2024 году, оказалось под угрозой. ООО «СтройАльфа», которое было намерено реализовать проект, не смогло убедить местные власти и арбитражный суд внести изменения в генплан сельсовета. Два года назад компания просила местный сельсовет изменить функциональную зону земельного участка возле села — с сельхозназначения на функциональную зону транспортной инфраструктуры с канатной дорогой и конноспортивным комплексом. Сельсовет тогда ответил отказом, который недавно поддержал арбитражный суд Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канатная дорога, соединяющая Уфу с Зубово, может остаться только в планах

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Канатная дорога, соединяющая Уфу с Зубово, может остаться только в планах

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Компании «СтройАльфа», которая в 2024 году планировала начать строительство канатной дороги от Пятигорской улицы в Уфе до села Нижегородка Уфимского района, не удалось обязать Зубовский сельсовет внести изменения в местный генеральный план. Арбитражный суд Башкирии отказал компании в соответствующем иске.

В 2024 году администрация Уфы сообщала, что «СтройАльфа» планирует построить канатную дорогу на 23 опорах, общая протяженность маршрута составит 12,6 км. В том же году документация по планировке территории была рассмотрена Главархитектурой Уфы и возвращена на доработку, отмечали в мэрии.

Как следует из материалов дела, «СтройАльфа» владеет земельным участком в Зубово площадью 15 га (по данным Росреестра, актуальная площадь участка — 3,7 га). Вид разрешенного использования земли — для сельскохозяйственного производства. В августе 2024 года компания на основании концепции развития глэмпингов на территории республики, утвержденной правительством Башкирии в марте 2021 года, обратилась в Зубовский сельсовет с просьбой внести изменения в генеральный план села. «СтройАльфа» хотела установить в отношении земельного участка функциональную зону транспортной инфраструктуры с объектом внеуличного транспорта — подвесная канатная дорога и конноспортивным комплексом. Комиссия сельсовета ответила отказом.

ООО «СтройАльфа», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в июле 2017 года в Уфе с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владелец — Владислава Борисова. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. В 2025 году при выручке 550 тыс. руб. чистая прибыль компании составила 94 тыс. руб.

В иске «СтройАльфа» отметила, что сельсовет не мотивировал свой отказ, который нарушает право компании «на рациональное использование принадлежащего ему на праве собственности земельного участка… с учетом привлечения инвестиционных денежных средств по развитию экотуризма в Республике Башкортостан, намерением организации конноспортивного комплекса».

Из решения суда следует, что отказ сельсовета вносить требуемые «СтройАльфой» изменения в генплан связан с приоритетом местных властей сохранять и развивать в районе сельскохозяйственное производство. Кроме того, участок истца расположен внутри других земель сельхозназначения, и к нему нет дороги.

Суд обратил внимание, что компания, приобретая земельный участок, знала о его сельскохозяйственном назначении, а теперь пытается перевести ее в другую категорию. «Интерес собственника земельного участка в данном случае не может идти вразрез с интересами органа местного самоуправления, определяющего направление развития муниципального образования, исходя из интересов неопределенного круга лиц»,— подчеркнул суд.

Объективных препятствий к использованию спорного земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием истцом не представлено, указано в решении.

Арбитражный суд также учел, что никакой канатной дороги между Уфой и Зубово в схеме территориального планирования Башкирии нет. Не указан объект и в перечне сведений о планируемых для размещения объектов регионального значения в области транспортной инфраструктуры.

Номеров телефонов «СтройАльфы» в открытых источниках найти не удалось.

«Формально решение суда является верным, — отметил председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков. — Но доводы суда вызывают вопросы. Очевидно, что можно подвергнуть сомнению утверждение ответчика и суда, что "СтройАльфа" приобретала земельный участок для сельскохозяйственного производства: у компании никогда не было такого вида деятельности, зато есть «строительство инженерных сооружений», позволяющий построить канатную дорогу. Также суд безосновательно отказался рассматривать этот спор комплексно, учитывая, например, публичные высказывания властей о намерении строить канатную дорогу». По мнению юриста, у компании есть шансы перевести землю в нужную категорию «только при достижении компромисса с местными властями».

Адвокат адвокатского бюро «Акцепт» Александр Евтеев согласен, что решение суда «выглядит обоснованным и юридически верным». «Между тем, положение компании не безнадежно и шансы, на мой взгляд, есть. Первым делом компании важно озаботится о включении линейного объекта в региональный документ территориального планирования — без этого действия любые другие попытки внести изменения на муниципальном уровне будут бесперспективны. В случае если и это не возымеет эффекта, то остается искать другой участок», — пояснил адвокат.

«Для внесения изменений в генплан недостаточно желания собственника участка. Действительно, как указал суд, стратегию развития поселения определяет администрация, которая в данном случае отдала приоритет сельскохозяйственному производству,— отметил юрист практики недвижимости и строительства компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Гульянц. — Генпланы поселений действительно должны соответствовать региональным градостроительным планам. Как указал суд, схемой территориального планирования республики объект транспорта в этом месте не предусмотрен».

Булат Баширов