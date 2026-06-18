«Маяку» засветили убытки

Как стало известно “Ъ”, бывшим хозяевам коттеджей в поселке «Маяк» придется заплатить 3 млрд руб. в качестве компенсации за утрату государством земли и за ущерб почвам. Суд в Геленджике согласился с доводами прокуратуры о том, что профсоюзная турбаза «Маяк» была застроена жилыми зданиями незаконно. Коттеджи, признанные самовольными строениями, как и участки под ними, отошли в казну. Решение городского суда оспорено в апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коттеджный посёлок «Маяк»

Фото: Коттеджный посёлок Маяк Коттеджный посёлок «Маяк»

Фото: Коттеджный посёлок Маяк

“Ъ” стали известны подробности судебного спора по иску краевой прокуратуры об истребовании в пользу РФ коттеджного поселка «Маяк» в Кабардинке (пригород Геленджика). Городской суд Геленджика удовлетворил иск 6 мая, судебный акт пока не опубликован, но один из ответчиков 17 июня получил копию документа и ознакомил с ней “Ъ”.

Решением суда требование прокуратуры о возврате государству основной части земельного массива турбазы «Маяк» удовлетворено.

Суд признал право РФ на самовольно возведенные строения — коттеджи, а также постановил возместить вред, нанесенный казне.

Общий ущерб от незаконного выбытия государственной собственности оценен в 2,2 млрд руб., это рыночная стоимость спорных участков. При определении суммы взыскания суд зачел стоимость конфискуемых зданий, в итоге ущерб в этой части снизился до 1,58 млрд руб. Кроме того, суд постановил компенсировать муниципалитету Геленджика убыток от повреждения почвы на 1,42 млрд руб. Таким образом, сумма взыскания с бывших владельцев коттеджей достигла 3 млрд руб.

Краевая прокуратура обратилась в суд в июне 2025 года, ответчиками выступили союз по управлению имуществом «Поселок Маяк», а также 49 граждан, в том числе Максим Бондаренко, бывший глава Приморско-Ахтарского района Кубани, который в начале двухтысячных работал в проекте застройки поселка. Рассмотрение дела несколько раз приостанавливалось для проведения строительных экспертиз.

Поселок «Маяк» расположен на территории одноименной турбазы, которая в советское время обладала статусом государственного профсоюзного учреждения и имела в бессрочном пользовании участок площадью 8,4 га. В 1992 году турбаза была передана геленджикскому подразделению Федерации независимых профсоюзов России, затем подразделение было акционировано, одним из акционеров стал Максим Бондаренко. После серии судебных решений вид разрешенного использования участка был изменен на ИЖС, в 2012 году началось строительство поселка.

Суд пришел к выводу, что профсоюзы получили турбазу «Маяк» в ведение, что соответствует передаче функций по управлению, но не равнозначно праву владения.

Переход права собственности на государственное имущество произошел помимо воли РФ и с нарушением закона, говорится в судебном акте.

Кроме того, поселок расположен во второй зоне округа горно-санитарной охраны Геленджика, курорта федерального значения. «Особо охраняемая территория такой категории создается с целью сохранения лечебных факторов для организации оздоровления населения и не подлежит застройке жильем»,— говорится в решении суда.

Ответчики не признали иск прокуратуры, ссылаясь на пропуск сроков исковой давности и на свой статус добросовестных приобретателей. Суд отклонил эти доводы. «Просьба ответчиков о применении сроков давности направлена на удержание незаконно полученного имущества в ущерб публично-правовым интересам. Кроме того, приобретатели коттеджей не проявили должную осмотрительность и не запросили у застройщика первичную правоустанавливающую документацию, из которой они должны были узнать об особом статусе территории»,— говорится в решении суда.

Решение об истребовании имущества в пользу РФ обжаловано в краевом суде. Представитель одного из ответчиков пояснил “Ъ”, что, по его мнению, в судебном акте имеется немало противоречий. «Спорные участки отходят государству, и за это же имущество с ответчиков требуют компенсацию. Что касается споров о профсоюзной собственности, то судебная практика по этому вопросу противоречива»,— отметил собеседник “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар