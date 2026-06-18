Лицом к лицу Иран не увидать

Президент США Дональд Трамп и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали вечером 17 июня меморандум о прекращении конфликта на Ближнем Востоке. Подписание прошло дистанционно, несмотря на то что изначально представители сторон планировали встретиться в Швейцарии. Документ, названный Исламабадским соглашением о взаимопонимании, вступил в силу немедленно, дав старт 60-дневному периоду переговоров о более широком соглашении. Правда, как предупредил МИД Ирана, меморандум может быть аннулирован, если его условия не будут выполняться целиком и полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: Pool / WANA TV / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп Фото: AP / Vadim Ghirda Следующая фотография 1 / 2 Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: Pool / WANA TV / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп Фото: AP / Vadim Ghirda

Вечером 17 июня США и Иран дистанционно подписали Исламабадский меморандум о взаимопонимании — декларацию о намерениях завершить конфликт на Ближнем Востоке, продолжавшийся с 28 февраля. Дональд Трамп поставил свою подпись под соглашением, содержащим 14 пунктов, во время ужина в Версале, который был организован французской стороной по завершении саммита G7. Позже МИД Ирана сообщил, что свою подпись под документом поставил и Масуд Пезешкиан. Это произошло вопреки тому, что стороны конфликта хотели провести очную церемонию подписания документа в Швейцарии 19 июня.

Как сообщил изданию Axios дипломатический источник, знакомый с ситуацией, подписание сделки в удаленном формате было призвано ускорить разблокирование Ормузского пролива, который был частично перекрыт Ираном с начала войны.

Еще одним фактором, повлиявшим на формат подписания, по этим данным, стало внутреннее давление на Белый дом: многие в Вашингтоне призывали опубликовать текст Исламабадского меморандума о взаимопонимании как можно скорее, в то время как Иран требовал не публиковать текст до официального подписания.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф рассказал 18 июня, что подписи двух лидеров под документом были сведены в цифровом формате. «Подписание этого соглашения на самом высоком уровне представительства двух стран демонстрирует приверженность обеих сторон дипломатическому урегулированию конфликта,— написал премьер 18 июня в соцсети X.— Исламабадское соглашение о взаимопонимании вступает в силу сразу же. И в качестве первого шага Исламская Республика Иран немедленно откроет Ормузский пролив, а США немедленно снимут военно-морскую блокаду (иранских портов.— “Ъ”)».

Заключение Исламабадского меморандума о взаимопонимании, согласно его тексту, открывает путь для переговоров о более масштабных вопросах, таких как ядерная программа Ирана и снятие санкций США.

«С момента подписания этого соглашения, которое, по сути, вступает в силу прямо сейчас, мы должны вести переговоры в течение 60 дней,— сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.— Чем скорее мы придем к соглашению, тем счастливее будем. Если мы сможем достичь соглашения в течение 30 дней, это, безусловно, будет лучше для нас, потому что каждый день, когда мы сможем снять несправедливые санкции, отвечает нашим интересам».

Дипломат добавил, что срок ведения переговоров о всеобъемлющем урегулировании «может быть продлен по обоюдному согласию». «Вопросы снятия санкций и ядерной политики будут окончательно урегулированы — таков наш подход, и мы стремимся завершить этот процесс в указанные сроки»,— сказал господин Багаи.

В комментарии для ливанской газеты «Аль-Ахбар», близкой к проиранской группировке «Хезболла», официальный представитель МИД Ирана, однако, сделал оговорку, что для перехода к новому этапу урегулирования необходимо выполнять все условия Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Продолжение нападений Армии обороны Израиля на южный Ливан, который включен в соглашение, будет приравниваться к попытке аннулировать меморандум и возобновить боевые действия в регионе, добавил господин Багаи.

Что касается США, они пытаются приуменьшить то, что текст подписанного соглашения де-факто оставляет за скобками критически важные проблемы, которые волновали их и Израиль, когда они приступали к боевым действиям против Ирана. Так, выступая вечером 17 июня во Франции на пресс-конференции, Трамп дал понять, что Вашингтон больше не беспокоит наличие у Тегерана баллистических ракет большой дальности. «Если у других стран они (ракеты.— “Ъ”) есть, то немного несправедливо, что у них (иранцев.— “Ъ”) их нет»,— заявил глава Белого дома.

Более того, речь больше не идет о защите участников протестов в Иране, в ответ на подавление которых в январе этого года Трамп начал угрожать иранскому руководству. «Президента и всю администрацию несколько месяцев назад очень беспокоило то, что невинных протестующих убивали те, кто был у власти»,— заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире CBN News вечером 17 июня. Однако он отметил, что власть в Иране с тех пор сменилась. «Но мы еще посмотрим,— сказал он,— будут ли новые лидеры относиться к народу иначе? Мы, конечно, надеемся на это, а если нет, мы сможем это понять, когда увидим их реальное поведение. Вот почему я говорю, что в этом меморандуме о взаимопонимании главное не слова, а их (иранских властей.— “Ъ”) поведение».

В своем твите 18 июня господин Пезешкиан назвал американо-иранский меморандум «историческим документом», который является посланием от Ирана: мир на Ближнем Востоке может быть достигнут только при взаимном уважении.

Нил Кербелов