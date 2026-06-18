Суд Ижевска рассмотрел первое в Удмуртии уголовное дело за перепродажу сим-карт

Индустриальный райсуд Ижевска вынес приговор 17-летнему подростку за перепродажу 39 сим-карт третьим лицам (ст. 274.4 УК). Уголовное дело по этой статье рассмотрено в Удмуртии впервые. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемый за денежное вознаграждение передал своему знакомому 29 сим-карт (16 от оператора МТС и 13 – Tele2). Он зарегистрировал абонентские номера на основании заключенных договоров о предоставлении услуг подвижной связи.

Во время заседания подсудимый полностью признал вину. Суд решил передать несовершеннолетнего под надзор родителей для принудительного воспитательного воздействия на 1 год.