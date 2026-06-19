Башкирия вошла в число наиболее востребованных регионов для переезда москвичей

Башкирия заняла 10-е место среди регионов России, наиболее популярных у жителей Москвы для переезда, сообщает «Ъ-Недвижимость» со ссылкой на ЦИАН. На республику, подсчитали аналитики, пришлось 2,18% спроса жителей столицы, намеревающихся релоцироваться за ее пределы.

Первое место по популярности с 26,24% спроса занимает недвижимость в Санкт-Петербурге. Краснодарский край по спросу уступил в два раза — его объекты выбирают 12,84% пользователей ЦИАН.

Более 40% запросов москвичей о недвижимости вне столичного региона связаны не с инвестированием, а с переездом или покупкой второго жилья, заявила «Ъ-Недвижимость» директор по продукту резиденции «Реликт & quot» Елена Кондратьева.

По данным ЦИАН за 2021 год, после режима самоизоляции на Башкирию приходилось лишь 0,8% просмотров москвичами объявлений о покупке квартир в регионах.

Идэль Гумеров