Доходы бюджета Башкирии за год уменьшились на 1,85% при росте расходов

По итогам мая доходы бюджета Башкирии составили 109,16 млрд руб., что составляет 34,5% от годового плана. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 32,95 млрд руб. (42,4% от плана), собственных поступлений — налоговых и неналоговых — около 76,21 млрд руб. (31,9% от плана). Ежемесячную отчетность об исполнении бюджета опубликовало министерство финансов Башкирии.

По сравнению с прошлым годом доходы бюджета за первые пять месяцев сократились почти на 1,85%. Ассигнования из федерального бюджета уменьшились на 6,01%, собственные доходы выросли на 0,07%. Годом ранее исполнение доходной части бюджета составляло 32,9%.

Как сообщал «Ъ-Уфа», к 1 мая бюджет Башкирии получил около 97,3 млрд руб., что опережало поступления января — апреля прошлого года на 11,1%. Таким образом, в мае региональная казна получила около 11,86 млрд руб. Расходы бюджета за первые четыре месяца нынешнего года составляли 93,9 млрд руб., за счет чего образовался профицит примерно в 3,4 млрд руб.

К началу лета бюджет Башкирии подошел с дефицитом. За май расходы увеличились более чем на 27,4 млрд руб., до 121,32 млрд руб. (35,6% от годового плана). Рост расходов за год составил 1,48%.

Дефицит бюджета Башкирии на 1 июня — 12,16 млрд руб.

Идэль Гумеров