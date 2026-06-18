Глава СКР заинтересовался информацией о нападении собак на жителя Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нападения собак на жителя Самарской области около Алексеевских озер. Об этом сообщает СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в СУ СКР по Самарской области, 29 мая около Алексеевских озер в Волжском районе на местного жителя напали собаки, находящиеся на самовыгуле. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, ему понадобилась медицинская помощь.

По данному факту следователем следственного отдела по Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Руфия Кутляева