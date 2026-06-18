В Чусовском округе на ремонт сетей теплоснабжения выделено более 210 млн рублей

Обновление системы теплоснабжения Чусового, а также в поселке Всесвятский и селе Верхнее Калино запланировано в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Как следует из постановления правительства региона, на эти цели выделено более 210 млн руб. Из этой суммы 129,6 млн руб. составят средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 53,5 млн руб. будут выделены из регионального бюджета, еще 27,4 млн руб. — из местного бюджета.

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В постановлении указывается, что до 2027 года в Чусовом на ул. Фрунзе построят котельную, мощностью 6 МВт, и тепловые сети в данном районе. В Верхнем Калино возведут котельную мощностью 1МВт и тепловые сети, а в поселке Всесвятский запланировано строительство системы теплоснабжения.

Кроме того, в рамках программы ремонт участков тепловых сетей запланирован в Чернушинском, Соликамском, Осинском, Верещагинском, Бардымском округах и в ЗАТО Звездный. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 1,13 млрд руб.