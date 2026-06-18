Жители Башкирии стали чаще перекладывать домашние дела на гаджеты

В республике выросла популярность систем для умного дома. С начала 2026 года трафик на сайтах по подбору таких устройств увеличился на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно с этим башкортостанцы стали на 10% чаще использовать умных помощников в быту, сообщают аналитики МегаФона.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Лидером по росту числа девайсов для умного дома стал Салават. В городе на Белой за год количество смарт-систем в сети оператора увеличилось на четверть. За тот же период в Давлеканово умной техникой стали пользоваться на 23% чаще, а в Белебее — на 20%. Также активно автоматизируют домашние процессы в Сибае и Стерлитамаке, где число устройств выросло на 14% и 13% соответственно. Для сравнения в Уфе годовая динамика оказалась скромнее и составила 8%.

За пределами крупных городов технологии удаленного управления домом чаще всего осваивают вблизи Уфы — здесь лидируют жители поселка Баланово. Также в топ по внедрению смарт-гаджетов вошли более отдаленные Старокальмиярово, Бакалдинское, Верхняя Бикберда и Баимово.

В республике среди пользователей устройств для умного дома преобладают люди от 35 до 44 лет, которые составляют 37% от общего числа владельцев девайсов. На второй строчке абоненты от 45 до 54 лет с показателем 26%, а замыкают тройку жители от 55 до 64 лет, на которых приходится 15%. Мужчины пользуются цифровыми помощниками в четыре раза чаще женщин.

«Умными устройствами можно управлять даже без привязки к вайфаю — с помощью звонков, СМС или мобильного интернета. Как правило, для подобных гаджетов существуют специальные тарифы. Подобрать оптимальные условия под конкретное устройство всегда помогут наши консультанты. Например, жители Учалов теперь могут выбрать подходящий пакет услуг связи в торговом центре на улице Горького», — прокомментировал руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Башкирии Евгений Немтин.

ПАО «МегаФон»