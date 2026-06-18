Обстоятельства аварии на водозаборе Заволжского района Ульяновска изучает прокуратура

Прокуратура Заволжского района Ульяновска проводит проверку обстоятельств аварии на водозаборе, которая привела к лишению водоснабжения 140 тыс. жителей микрорайона Новый Город. Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что прокурор района Игорь Ворончук лично оценивает полноту мер, принимаемых органами власти и МУП «Ульяновскводоканал» по устранению последствий аварии.

Отключение холодного водоснабжения в микрорайоне Новый Город Заволжского района Ульяновска произошло в ночь со среды на четверг, около 0:30. Уже к 8:30 утра в магазинах микрорайона была раскуплена вся бутилированная вода. В администрации Ульяновска сообщили, что до восстановления штатного давления холодной воды решено обеспечить бутилированной питьевой и технической водой медучреждения, а также школы №17, 72 и лицей №90, где сегодня проходит сдача ЕГЭ. Детсады обеспечили воспитанников завтраком, родителей оповестили, что возможно, с обеда детей придется забрать домой. Населению по 10 адресам был организован подвоз технической воды.

После обеда воду начали подавать в систему водоснабжения, но предупредили, что заполнение ее может продлиться до вечера.

По данным МУП «Ульяновскводоканал», предварительно установлено, что причина аварии на водозаборе — заводской дефект фланцевого соединения, которое, как признают на предприятии, было установлено ими совсем недавно. Теперь его заменили на прямой отрезок трубы.

Андрей Васильев, Ульяновск