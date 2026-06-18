В отношении ООО «Мясокомбинат Казанский» ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд принял решение о введении наблюдения в отношении ООО «Мясокомбинат Казанский». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Основанием стал иск ООО «Покровский бетонный завод» о взыскании задолженности в размере 4,3 млн руб., поданный в мае этого года.

По данным Rusprofile, «Мясокомбинат Казанский» зарегистрирован в 2018 году и специализируется на производстве охлажденного мяса. Компания находится в процессе банкротства. В прошлом году выручка упала на 5,6% — до 1,6 млрд руб., чистая прибыль составила 12,5 млн руб.

Анна Кайдалова