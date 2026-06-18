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Удмуртия вошла в тройку наиболее закредитованных регионов России

Удмуртия вошла в топ-3 регионов России, где был зафиксирован наибольший уровень закредитованности домохозяйств по итогам первого квартала 2026 года. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование Народного фронта, средний объем задолженности в республике составил 42% от среднего годового дохода домохозяйства, или 679 тыс. руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольший уровень закредитованности зафиксировали в Тыве — 89% от годового дохода домохозяйств, или 1,3 млн руб., на втором месте — Калмыкия, где показатель достиг 66%, или 972 тыс. руб. На четвертом месте находится Башкортостан с уровнем 40%, или 613 тыс. руб.