Арестованный экс-глава правительства Самарской области заявил, что два года пытался достучаться до следствия

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу бывшего председателя регионального правительства Виктора Кудряшова и экс-министров строительства региона Михаила Асеева и Николая Плаксина. Они обвиняются в махинациях с деньгами на строительство метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Виктор Кудряшов попросил дополнительно ознакомиться с тремя томами уголовного дела, после чего заявил, что вместе с адвокатами два года пытался достучаться до следствия и доказать безосновательность своего задержания и ареста, добавив, что «сторона обвинения не реагировала на легко проверяемые аргументы и, понимая, что допущены ошибки, включила все те же обвинения».

Виктор Кудряшов, Михаил Асеев, Николай Плаксин и экс-министр финансов региона Андрей Прямилов (умер от онкологии в декабре 2025 года) обвиняются в превышении должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная» в Самаре. Кроме того, бывшим чиновникам инкриминируют организацию преступного сообщества (ст. 286 УК РФ, ст. 210 УК РФ).

Следствие считает, что Виктор Кудряшов вместе с сообщниками подделали документы и сфальсифицировали итоги конкурсов в интересах подрядчика. В итоге, по версии следствия, предельная стоимость стройки была увеличена до 18,4 млрд руб., ущерб бюджету составил 7,9 млрд руб. Экс-глава регионального правительства не признает вины.

Андрей Сазонов