Курьера задержали с миллионом рублей обманутого нижегородца

Полиция задержала безработного 31-летнего жителя Нижнего Новгорода, в рюкзаке которого обнаружили более 1 млн руб., забранных накануне у обманутого 53-летнего жителя Балахны. Задержанному предъявили обвинение в мошенничестве и поместили в СИЗО, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным следствия, ранее фигурант также забрал деньги у обманутой жительницы Канавинского района. Кроме того, полиция считает его причастным к аналогичным преступлениям в Нижнем Новгороде и Арзамасе.

Галина Шамберина