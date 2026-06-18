ЖК «МАНЕРЫ» от девелопера «ИНГРУПП» стал победителем федеральной премии Urban Awards

17 июня в Красной Поляне состоялась торжественная церемония награждения победителей 18-й федеральной премии URBAN. Это одна из самых престижных наград в сфере жилой недвижимости России.

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Девелопер «ИНГРУПП» вошел в число финалистов сразу в нескольких номинациях. Жилой комплекс «МАНЕРЫ» стал победителем в номинации «Лучший стрит-ритейл». Экспертное жюри признало проект лучшим среди десятков жилых комплексов со всей России благодаря продуманной концепции коммерческой инфраструктуры и ее интеграции в городскую среду.

Премия URBAN создана для определения достижений жилой городской недвижимости в России, а также для продвижения современных стандартов качества и передового опыта в девелопменте, строительстве и архитектуре. Благодаря премии объекты могут подтвердить соблюдение самых строгих стандартов качества. Для определения номинантов и лауреатов ежегодно создается независимая экспертная комиссия, в которую входят самые опытные и влиятельные профессионалы строительства. Они оценивают объекты, учитывая весь процесс их возведения: от проектирования и строительства до экономической устойчивости, управления и уровня благоустройства.

Девелопер «ИНГРУПП», будучи одним из самых передовых в Пермском крае, представил комиссии масштабный проект комплексного развития территории в районе Центрального рынка Перми. ЖК «МАНЕРЫ» предусматривает создание новой общественной инфраструктуры: благоустроенной площади перед комплексом, пешеходного бульвара вдоль ул. Эпроновской, зон отдыха и озеленения и арт-объектов. В рамках реализации проекта также будет выполнен капитальный ремонт прилегающих улиц и открыт детский сад на 75 мест.

Стоит отметить, что в апреле этого года ЖК «МАНЕРЫ» прошел сертификацию Urban Grade и получил статус новостройки премиального класса с платиновым грейдом. Эксперты оценили высокий уровень комфорта дома и его соответствие стандартам качества современного жилья.

Архитектурная концепция ЖК «МАНЕРЫ» вдохновлена природным ландшафтом Пермского края и индустриальным характером города. Силуэт комплекса отсылает к пластике уральских скал и очертаниям горы Колпаки. Витражное остекление в пол обрамлено алюминиевым профилем и выполнено из двухкамерных стеклопакетов.

Над проектом работали ведущие российские и международные команды, включая архитектурное бюро ATRIUM и компанию AVALON.

Особое внимание в проекте уделено формированию активной городской среды. На двух этажах стилобатной части разместится более 10 тыс. кв. м коммерческих помещений. Здесь появятся фитнес-центр с бассейном и спа-зоной, ресторан, кофейни, бар, бизнес-центр класса А, салон красоты и другие сервисы для жителей и гостей комплекса. Именно эта концепция современного городского пространства и стала одним из ключевых факторов победы в номинации.

«Мы стремились создать не просто жилой комплекс, а новый символ города и пример качественной современной архитектуры. Для нас эта награда — подтверждение того, что выбранный подход находит признание профессионального сообщества и задает новые стандарты развития городской среды», — отметил директор «ИНГРУПП» Матвей Дружинин.

Особенность общественных пространств ЖК «МАНЕРЫ» — приватный двор на уровне третьего этажа на стилобате с автополивом растений. Рекреационное пространство изолировано от городского шума и позволяет жителям дома уединиться на свежем воздухе вдали от суеты. Внутри комплекса предусмотрены помещения для досуга детей разного возраста — кидс-рум и тинейджер-пойнт. Кроме того, комплекс располагает двумя комьюнити-спейсами, террасами и зонами коворкинга для различных мероприятий. Украшают двор уличные арт-объекты, малые архитектурные формы, выполненные по индивидуальному заказу, и деревья, кустарники и многолетние травы.

ЖК «МАНЕРЫ» рассчитан на 817 квартир; предусмотрен трехуровневый подземный паркинг, современные инженерные решения и консьерж-сервис. Межквартирные перегородки выполнены из кирпича, толщина которого достигает 25 см, что обеспечивает хорошую шумоизоляцию. Высота потолков — 2,7–3,3 м (в зависимости от класса жилья). Обязательный атрибут бизнес- и премиум-класса — наличие кладовых: в ЖК их насчитывается 304.

Проект станет одной из новых архитектурных доминант Перми и важной частью развития центральной части города.

«ИНГРУПП» работает на пермском рынке недвижимости с 2010 года, и за это время зарекомендовал себя как ответственный и практичный девелопер, возводящий знаковые для краевой столицы объекты — сегодня на счету компании 25 проектов. Объем текущего строительства составляет более 139 тыс. кв. м, введено в эксплуатацию свыше 141 тыс. кв. м.

ООО «ИНГРУПП ХОЛДИНГ» ИНН 5902067605