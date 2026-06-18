Депутаты челябинского заксобрания изменили устав области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в устав региона. Поправки необходимы для разделения должностей губернатора и премьер-министра области, сообщает пресс-служба заксобрания.

Депутаты поддержали законопроект об изменении устава региона, которое позволит учредить должность председателя правительства области. Он будет заниматься текущей управленческой работой. Инициировал внесение поправок в законодательство губернатор Алексей Текслер во время обращения к южноуральскому заксобранию.

Виталина Ярховска