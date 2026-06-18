Британские археологи обнаружили более раннюю версию Стоунхенджа

Археологи обнаружили более раннюю и гораздо более простую версию Стоунхенджа примерно в 5 км от знаменитого памятника, в английской деревне Булфорд, сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wessex Archaeology / AP Фото: Wessex Archaeology / AP

От конструкции, представлявшей собой два деревянных столба высотой от 2 до 4 м, расположенных на расстоянии 120 м, сохранились лишь углубления. Ученые заметили, что эти столбы были ориентированы на Солнце так же, как и камни Стоунхенджа. Предварительный анализ говорит о том, что сооружение примерно на 500 лет старше своего знаменитого «соседа». Вокруг углублений найдено множество артефактов: фрагменты керамики и орудия из кремня. Исследователи полагают, что деревня могла служить местом сезонного сбора общин, которые впоследствии предположительно и возвели Стоунхендж.

Фил Хардинг из компании Wessex Archaeology, руководивший раскопками, отмечает, что «эти два углубления со столбами и окружающие предметы рассказывают нам гораздо больше, чем мы знали ранее, о людях, живших примерно 5 тыс. лет назад. Обо всем сообществе, о том, как они думали, как себя вели, как почитали небеса».

Екатерина Наумова