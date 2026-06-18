В Челябинске изменят маршруты общественного транспорта на АМЗ

В микрорайоне АМЗ Челябинска для аварийных работ на тепловых сетях на два дня изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Организатора перевозок Челябинской области».

С 22 часов 19 июня до 20 часов 21 июня будет закрыто движение по улице Кузнецова. В это время автобусы и троллейбус будут следовать по таким трассам:

Троллейбус №7: ЧМК — АМЗ (по измененному маршруту с 20:30 пятницы);

Автобус №5: Весенняя — Блюхера — Кузнецова — разворот на ЖК «Ярославский» — Блюхера — ЧКПЗ (с 21 часа пятницы без заезда на улицу Трактовую);

Автобус №28: Красный мост — Трактовая — Блюхера — ТРК «Алмаз» (с 21 часа пятницы без заезда на улицы Весеннюю и Кузнецова);

Автобус №51: Молодогвардейцев — Блюхера — Сосновка (с 21 часа пятницы без заезда в поселок АМЗ).

Виталина Ярховска