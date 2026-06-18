В Самарской области 139 выпускников стали стобалльниками по первым четырем предметам ЕГЭ

Выпускники Самарской области получили результаты единого государственного экзамена по химии, литературе, истории и русскому языку, которые сдавали 1 и 4 июня. 100 баллов по ним набрали 139 выпускников, из них 5 стали двухсотбалльниками. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в этом году на территории региона ЕГЭ сдают свыше 12 700 выпускников. В этом году по поручению президента РФ Владимира Путина экзаменационная кампания началась 1 июня, а учебный год закончился 26 мая. У выпускников была еще неделя для подготовки к экзаменам.

Руфия Кутляева