Ижевчанина приговорили к шести годам за попытку сбыта наркотиков

Первомайский райсуд Ижевска приговорил 23-летнего ижевчанина к шести годам лишения свободы за покушение на сбыт 695 г маковой соломы и ее семян (ст. 228.1 УК). Фигурант хранил наркотики для продажи под видом кондитерского мака в будущем магазине специй. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По плану обвиняемого, розничный магазин должен был открыть другой человек, не осведомленный о преступных намерениях. Маковую солому планировалось фасовать в упаковки из-под кондитерского мака.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. При вынесении приговора суд учел, что фигурант оказывал благотворительную помощь, в том числе участникам СВО. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.