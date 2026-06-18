Разница в ценах в новостройках и вторичке в Уфе составила 21%

Стоимость жилья в новостройках в Уфе по итогам мая оказалась на 21% дороже, чем на вторичном рынке. Такие данные приводит аналитический центр сервиса «Авито Недвижимость». За год разница в ценах между «вторичкой» и новостройками сократилась на четыре процентных пункта.

В пересчете на единицу площади Уфа остается в пятерке лидеров крупных российских городов по разнице в ценах в новостройках и вторичном жилье: в мае кв. м в последнем продавался в среднем на 34,1 тыс. руб. дешевле, чем в квартирах в новых домах, средняя стоимость которых составляла 166,3 тыс. руб. за кв. м.

Сокращение ценового разрыва на первичном и вторичном рынках жилья наблюдается в других крупных городах России: в Нижнем Новгороде он уменьшился с 21% до 15%, в Краснодаре — с 16% до 14%, в Казани — с 17% до 13%.

Идэль Гумеров