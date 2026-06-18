«Уральские заводы» запустили новый раздел для обратной связи на своем сайте

Производитель систем цифровой радиосвязи в Ижевске «Уральские заводы» запустил специальный раздел на сайте предприятия для обратной связи по вопросам техподдержки оборудования и ПО. В правом верхнем углу на главной странице появилась кнопка «связаться с нами», через которую можно оставить свой вопрос, сообщает пресс-служба компании.

Новый инструмент дополнил привычные способы коммуникации с пользователями — по телефону и через мессенджеры. «Круглосуточная техническая поддержка абонентов была организована на базе завода в Ижевске во время проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Особо актуальным это направление работы стало после начала специальной военной операции»,— говорится в сообщении.

«Уральские заводы» — российский разработчик и производитель цифровых мобильных систем радиосвязи для правоохранительных органов, Минобороны, МЧС и других ведомств. Радиостанциями «Эрика» оснащены патрульные автомобили во многих регионах России.

АО «Уральские заводы»