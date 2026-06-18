Челябинская область получит 110 млн рублей президентских грантов для НКО

Челябинская область заняла первое место в Уральском федеральном округе и второе место в России по количеству победителей второго конкурса президентских грантов 2026 года. Поддержку получат 57 проектов некоммерческих организаций (НКО) региона на общую сумму более 110,6 млн руб., сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

В основном средства грантов направят на реализацию социальных проектов. Так, 7,6 млн руб. получила «Тренировочная квартира „Оранжевая школа“» автономной некоммерческой организации «Добрые друзья». Инициатива позволит помочь подросткам и молодым людям с ментальными особенностями в освоении социально-бытовых навыков. На 5,9 млн руб. будет проведен форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области. Его организует детский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского. Победителем конкурса также стал культурно-просветительский социально-информационный центр возрождения и развития традиционных ценностей «Наследие». За 5 млн руб. учреждение создаст образовательные студии по столярному делу, ремонтным работам, робототехнике и программированию станков с ЧПУ.

Виталина Ярховска