В Ульяновске рухнула крыша строящегося корпуса лицея №100

В Ульяновске у строящегося второго корпуса лицея №100 обрушились фермы перекрытия крыши. Об этом сообщили местным Telegram-каналам очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вскоре на происшествие отреагировала мэрия Ульяновска, сообщившая, что глава города Александр Болдакин «дал указание МБУ «Стройзаказчик» (заказчик по муниципальному контракту на строительство корпуса.— “Ъ”) установить причину повреждения крыши».

Мэрия отмечает, что, как пояснил директор «Стройзаказчика» Александр Шканов, сдвиг плит перекрытия произошел во время испытания конструкций крыши под нагрузкой: были уложены две железобетонные плиты для оценки степени прогиба несущих ферм, которые не выдержали нагрузки. Господин Шканов отмечает, что «данный процесс был полностью управляемым и контролируемым». При этом, по его словам, «все элементы будущей крыши были сделаны в строгом соответствии с проектной документацией, которая прошла государственную экспертизу».

В мэрии отмечают, что в течение ближайших двух дней для обследования состояния и установления возможных причин будет организована комиссия, в которую войдут специалисты ведомства, представители подрядной организации и независимые лицензированные эксперты строительной отрасли. Они обследуют состояние металлических ферм, болтовые соединения, качество изготовления материалов и другие параметры, которые могли привести к нештатной ситуации. После этого будет подготовлено техническое решение для выполнения последующих работ.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что строительство второго корпуса лицея №100, призванного решить нехватку мест для школьников в быстрорастущем микрорайоне Засвияжского района Ульяновска, ведется по муниципальному контракту в рамках нацпроекта «Образование». Как отмечало в ноябре прошлого года региональное отделение ОНФ, строительство неоднократно оказывалось под угрозой срыва: «Сроки срываются уже в третий раз, изначально объект должны были сдать к концу 2024 года, потом их перенесли на весну 2026 года, а теперь обещают сдать объект к декабрю 2026 года».

Подрядчиком по контракту является скандально известное ООО «Технология», которое упоминалось в деле о взятках бывшего вице-губернатора Игоря Эделя, приговоренного за взятки в особо крупном размере к 12 года лишения свободы. Контракт на строительство второго корпуса лицея выставлялся на торги в августе 2022 года, торги были признаны несостоявшимися, только одна заявка была признана соответствующей требованиям, в результате контракт был заключен с ООО «Технология» по начальной максимальной цене контракта — 638 млн руб. Согласно первоначальному контракту работы следовало завершить еще 13 октября 2023 года. И хотя выполнена только половина работ, подрядчику, по данным портала госзакупок, уже выплачена почти вся сумма контракта — 618,8 млн руб. Контракт подписывал Эдуард Фахрудинов, который ранее был владельцем «Технологии». В феврале 2022 года компания перешла в собственность Лидии Васильевой (матери экс-советника вице-губернатора Михаила Васильева). И хотя какое-то время Эдуард Фахрудинов оставался директором компании, фактически компанией руководил советник Игоря Эделя Михаил Васильев — прибывший из подмосковного Клина. Сам Михаил Васильев, являвшийся посредником в передаче взяток Игорю Эделю, приговорен к пяти годам лишения свободы.

Сергей Титов, Ульяновск