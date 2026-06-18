Гранты на сумму более 142 млн рублей получат 57 социальных проектов Самарской области

По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году победителями стали 57 проектов некоммерческих организаций Самарской области. Объем грантовой поддержки проектов-победителей составит более 142 млн руб., сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самарская область стала лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и заняла третье место в России по числу победителей. Лидеры по количеству поддержанных проектов: Самара и Тольятти. Среди муниципалитетов выделяются Жигулевск и Сызрань, в которых президентские гранты получат по 3 НКО. По одному победителю — в Чапаевске и шести муниципальных районах.

В числе победителей следующие проекты: «Пять рецептов инклюзии» (проект расширяет возможности социализации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья через физзанятия, туризм, волонтерские акции и другие форматы), проект БФ «Личное участие» (развитие региональной системы снабжения и распределения товаров первой необходимости среди людей, нуждающихся в помощи), «Узнай себя — мы можем стать партнерами» (в Клубе инвалидов, ищущих работу, будут помогать с трудоустройством), «Z63TЛT Своих не бросаем-2» (оказание социально-бытовой помощи семьям участников СВО и организация семейного досуга для ребят, вернувшихся из зоны СВО), «Школа культуры чтения».

Руфия Кутляева