В Александровске утвердили субсидию за привлечение контрактников на СВО

Депутаты Александровской думы утвердили субсидию для некоммерческих организаций на финансирование затрат, направленных на заключение контрактов через военный комиссариат Александровска и Кизела. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Размер субсидии составит 250 тыс. руб. Такая сумма будет выплачиваться за каждого человека, заключившего контракт на участие в специальной военной операции (СВО).

В Александровском округе уже действует выплата для граждан, содействующих в привлечении на СВО контрактников. Ее размер составляет 80 тыс. руб. Самим контрактникам муниципалитет единовременно выплачивает по 100 тыс. руб.