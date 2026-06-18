Жителя Ижевска будут судить за сбыт 100 пистолетных патронов

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 45-летнего жителя Ижевска о незаконном производстве и сбыте более 100 патронов к пистолету (ст. 223, ст. 222 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Следствие считает, что фигурант продал патроны знакомому в марте. Его задержали сотрудники УФСБ по Удмуртии. Обвиняемого поместили под домашний арест. Уголовное дело рассмотрит Первомайский райсуд Ижевска. За незаконный сбыт боеприпасов предусмотрено до 8 лет лишения свободы.