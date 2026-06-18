Пермяка, по вине которого сгорели шесть машин, отправили в колонию строгого режима

Дзержинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя краевого центра, обвинявшегося в поджоге автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Как установило следствие, ночью 19 ноября 2025 года обвиняемый из-за ссоры со своим знакомым, ошибочно полагая, что тот является владельцем автомобиля «Мерседес», припаркованного возле одного из домов в микрорайоне Парковый, облил иномарку бензином и поджег. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили, в результате чего были полностью уничтожены шесть и поврежден один автомобиль. Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 13 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев. С осужденного в пользу потерпевших взыскана сумма причиненного ущерба.