По итогам первого полугодия в рейтинге миграционной привлекательности российских городов Казань набрала 36 баллов из 100 и заняла 15-е место. Столица Татарстана уступила Кирову, который оказался на 11-й позиции с 42 баллами, сообщает пресс-служба Финансового университета при Правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань уступила Кирову в рейтинге миграционной привлекательности городов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Казань уступила Кирову в рейтинге миграционной привлекательности городов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Оценка основана на опросах жителей городов с населением свыше 250 тыс. человек и учитывает миграционные намерения, а также планы по покупке недвижимости в других регионах.

Наиболее привлекательными городами, по мнению россиян, оказались Калининград, Ярославль и Сочи. Столица Марий Эл заняла 29-е место с 18 баллами, Чебоксары — 46-е место (13 баллов), Набережные Челны — 62-е место (7 баллов).

Анна Кайдалова