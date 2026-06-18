В Самарской области к 2036 году увеличатся зарплата на 63%, коэффициент рождаемости — до 1,7 единицы

На заседании правительства Самарской области 17 июня утвердили ряд нормативных документов и подробно обсудили проект стратегии социально-экономического развития до 2036 года. Среди важнейших целевых показателей стратегии — суммарный коэффициент рождаемости. К 2030 году он должен увеличиться до 1,5 единицы, а к 2036-му — до 1,7. Реальная заработная плата по сравнению с уровнем текущего года к 2030 году должна вырасти на 24%, а к 2036 — на 63%.Об этом сообщает правительство региона.

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Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2036 года предусматривает восемь стратегических целей: сохранение и развитие человеческого потенциала, создание условий для самореализации каждого человека, раскрытия его талантов, создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, опережающее технологическое развитие и др.

Областной кабинет министров одобрил основные положения документа. Профильные министерства приступят к формированию комплекса мер для достижения стратегических целей и задач, определенных в стратегии.

«В документе четко прописан образ будущего Самарской области в 2036 году. Это опорный регион с сильной экономикой, высоким человеческим потенциалом, территория, привлекательная для жизни, профессионального развития и самореализации, один из технологических центров, крупнейший транспортно-логистический узел, уникальный центр рекреации и туризма», — уточняют в региональном правительстве.

Руфия Кутляева