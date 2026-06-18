Театр «Грань» из Новокуйбышевска поставил спектакль по воспоминаниям ветеранов войны

Драматический театр «Грань» из Новокуйбышевска представит премьеру документальной постановки «Код памяти. Страницы войны» 22 июня, в День памяти и скорби. Основой для спектакля стали реальные истории жителей Самарской области, чьи детство и молодость пришлись на годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Постановка стала результатом совместного проекта театра и местного медиаагентства. В течение года его авторы собирали воспоминания ветеранов, фронтовые письма, дневниковые записи и семейные легенды о Великой Отечественной войне. Часть материалов легла в основу телевизионного цикла, вышедшего к 80-летию Победы. Другая часть получила сценическое воплощение.

Режиссером спектакля стала Елена Прокопенко. Режиссером-постановщиком выступил Денис Бокурадзе. В постановке заняты актеры труппы: Евгения Аржаева, Ярослава Афанасьева, Елена Голикова, Анастасия Колодина, Максим Князев, Матвей Мельников, Софья Никифорова, Роман Пяткин, Максим Смирнов и Вера Федотова.

Премьерный показ состоится 22 июня в 19:00. Первыми зрителями станут ветераны и семьи участников СВО.

Георгий Портнов