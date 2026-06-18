В Пермском крае снизился средний размер потребительского кредита

В мае 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в Пермском крае составил 156,3 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с апрелем на 4,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в мае 2026 года был отмечен в Москве (310,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (249,8 тыс. руб.), Московской (225,6 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (208,0 тыс. руб.) областях, а также в Республике Татарстан (191,7 тыс. руб.).