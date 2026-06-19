Краснодарский театр показал свою версию Платонова в Воронеже

На воронежской сцене состоялся показ «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького в рамках программы XV Международного Платоновского фестиваля искусств. Спектакль по одноименному рассказу Андрея Платонова, премьера которого прошла в июне 2025 года, ставили в Воронежском театре драмы имени Алексея Кольцова. Его посетил корреспондент «Ъ-Черноземье».

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Режиссер Филипп Гуревич, за спиной которого более двух десятков спектаклей в разных театрах страны и номинация на премию «Золотая маска», обращается к платоновскому тексту о расставании. Особенность «Фро» в том, что после начала зрителям уже не зайти внутрь, — действие разворачивается в зале, в то время как публику рассаживают на сцене. Творческий ход не нов для краснодарского драмтеатра (прием использовали, как пишут местные СМИ, и ранее). Другие сценические решения были минималистичными.

В центре истории — 20-летняя Ефросинья, проводившая мужа Федора на службу на Дальний Восток. С его отъездом жизнь героини превращается в непрерывное ожидание. В исполнении Анастасии Довбыш Фро существует исключительно в пространстве чувств. Она пытается заглушить тоску работой, танцами, новой службой на почте, но любое занятие лишь возвращает ее к отсутствующему мужу. В оригинале героиня в итоге отказывается от отчаянных мыслей, однако режиссер предлагает альтернативный финал.

Параллельно развивается линия Нефеда Степановича — отца Фро, которого сыграл заслуженный артист Кубани Евгений Женихов. Отставной паровозный механик переживает расставание с любимой работой, после которого он оказывается таким же потерянным. Если Фро тоскует по мужу, то Нефед Степанович — по ушедшей вместе с пенсией жизни среди паровозов.

Прием «обратной рассадки», используемый для разрушения дистанции со зрителем, в этом случае послужил для демонстрации одной из сильнейших сторон постановки — света. Этой работой занимался художник Павел Бабин. Световые лучи из зала превращались то в железнодорожные сигналы, то в зыбкое подводное пространство, создавая «платоновскую» атмосферу. В финале три прожектора — один крупный в центре и два небольших по бокам — складывались в образ приближающегося поезда.

Подчеркнуть драматичность решили с использованием меланхоличных зарубежных композиций — от The Smiths до акустической версии Voyage Voyage — что выводило действие за пределы «платоновской» среды в узнаваемую реальность.

Сам Филипп Гуревич сказал о спектакле: «"Фро" — это рассказ о предназначении любить, о необходимости отдавать собственную любовь и делиться ею. Одновременно это и о невозможности услышать родного человека, о невозможности найти диалог».

Краснодарский академический театр драмы имени Максима Горького был открыт в 1920 году и считается одним из главных культурных центров Кубани.

Анна Швечикова