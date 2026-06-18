В Челябинской области средняя цена китайского автомобиля составила 3,5 млн рублей

По итогам весны 2026 года в Челябинской области зафиксирован высокий спрос на новые китайские автомобили. Их средняя стоимость составила 3,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-центр сервиса «Авито Авто».

Наиболее высокую динамику спроса продемонстрировала марка GAC — рост более чем в пять раз за год, и Jaecoo — в четыре раза. Среди конкретных моделей больше всех в популярности прибавил кроссовер Omoda C5 (суббренд автоконцерна Chery), востребованность которого выросла в четыре раза.

При этом самым массовым автомобилем в регионе все еще остается Haval Jolion со средней ценой 2,6 млн руб. На долю бренда Haval в отчетном периоде пришлось 32,8% всех предложений в сегменте новых китайских авто.

Эксперты отмечают наметившийся тренд на снижение цен в ряде популярных линеек. Наиболее заметно за весенний сезон подешевели: Chery Tiggo 9 — на 6,7% (до 4,6 млн руб.), Jaecoo J8 — на 4,8% (до 4,6 млн руб.), Haval H5 — на 4,3% (до 4 млн руб.).

Также незначительная коррекция цен зафиксирована у моделей Omoda C5 (-3,4%), Geely Atlas (-1,6%) и Tank 300 (-1,5%).

По мнению руководителя продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артема Хомутинникова, темпы роста спроса на китайские бренды опережают общую динамику авторынка. Это свидетельствует об адаптации потребителей к предложению из КНР и восприятии данных марок как основного сегмента рынка с понятным выбором комплектаций и ценовых сценариев.

Евгений Рыженьков