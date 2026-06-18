В Ульяновской области за пять месяцев ввели в эксплуатацию 193 тысячи квадратных метров жилья

В Ульяновской области с января по май ввели в эксплуатацию 193 тыс. кв. м жилых помещений, что на 11% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные указаны на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В многоквартирных домах ввели 86 тыс. кв. м жилья (+9%), в индивидуальных жилых домах — 107 тыс. кв. м (-23%). В мае всего в регионе сдали 26 тыс. кв. м жилых помещений, что на 47% меньше, чем в мае прошлого года.

Руфия Кутляева