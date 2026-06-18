В Оренбуржье объем ввода в эксплуатацию жилья с января по май уменьшился на 31%

За пять месяцев этого года в Оренбургской области сдали в эксплуатацию 355 тыс. кв. м жилья — это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация опубликована на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Большая часть по-прежнему приходится на индивидуальное жилищное строительство — 265 тыс. кв. м. Показатель уменьшился на 38% по сравнению с прошлым годом. В многоквартирных домах ввели 90 тыс. кв. м — это соответствует показателю за январь — май прошлого года.

Именно в мае этого года на территории Оренбуржья сдали 49 тыс. кв. м (-39%).

Руфия Кутляева