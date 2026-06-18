В Самарской области за пять месяцев ввели в эксплуатацию 700 тысяч квадратных метров жилья

На территории Самарской области с января по май сдали в эксплуатацию 700 тыс. кв. м жилых помещений, что на 36% больше аналогичного периода прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В многоквартирных домах за пять месяцев ввели 193 тыс. кв. м квартир. Это на 187% больше, чем в январе — мае 2025 года. На индивидуальные жилые дома пришлось 508 тыс. кв. м — на 13% больше показателя за аналогичные месяцы прошлого года.

В мае этого года в регионе сдали в эксплуатацию 97 тыс. кв. м жилых помещений. Показатель больше на 22% по сравнению с маем 2025 года.

Руфия Кутляева