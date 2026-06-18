«Руслайн» запустит летние рейсы из Оренбурга в Сухум

Авиакомпания «РусЛайн» запускает прямое авиасообщение между Оренбургом и Сухумом. Билеты на рейсы уже доступны для покупки. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый вылет из столицы Абхазии в Оренбург запланирован на 8 июля в 22:05 (MSK). Рейсы будут выполняться еженедельно по средам. Полеты из Оренбурга в Сухум начнутся с 9 июля и будут выполняться каждый четверг.

На маршруте будут использоваться воздушные суда CRJ-200. Продолжительность перелета составляет около трех часов. Программа полетов действует до 3 сентября 2026 года включительно.

Помимо Абхазии впервые организовано авиасообщение с соседней Грузией. С 14 июня авиакомпания RedWings запустила авиарейсы из Оренбурга в Батуми. Полеты будут выполняться по воскресеньям.

Андрей Сазонов