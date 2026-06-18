В челябинском музее-заповеднике «Аркаим» запускают новый фестиваль

На территории музея-заповедника «Аркаим» с 19 июня стартует новый фестиваль «Ветер времени». Он приурочен к летнему солнцестоянию и продлится до 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Программа фестиваля включает перфоманс-лекции, экскурсии, концерты, кинопоказы и работу интерактивных площадок, которые познакомят участников с экспонатами музея, историей Аркаима и живописью. На предстоящем мероприятии запланировано выступление фэнтези-фолк-рок-группы «Белогорье» из Миасса и семейного дуэта Пермяковых из Челябинска.

В этом году 25–26 июля на территории музея-заповедника также пройдет традиционный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

Ольга Воробьева