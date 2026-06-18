В аэропорту Уфы отменили несколько рейсов в Москву

По данным онлайн-табло аэропорта Уфы, 18 июня отменены три рейса в Москву.

Под отмену попали самолеты, выполняющие рейсы S7 1136 до Домодедово, SU 1235 до Шереметьево и S7 1138 до Домодедово.

Сегодня утром в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. На момент публикации Домодедово, Внуково и Шереметьево возобновили обслуживание рейсов.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, из-за перекрытия воздушного пространства над Москвой задержки рейсов произошли в аэропортах соседних регионов — в Ижевске, Казани, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ульяновске и Чебоксарах. Соблюдение прав пассажиров авиакомпаниями контролирует надзорное ведомство.

Идэль Гумеров