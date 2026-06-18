«Дружба» продолжается

Верховный суд РФ зарегистрировал кассационную жалобу АО «Транснефть-Приволга» и АО «Транснефть-Дружба» на решение нижестоящего суда об отказе во взыскании с ПАО «НК «Роснефть» и АО «Самаранефтегаз» 3, 375 млрд руб. Иск «Транснефти» был подан в Арбитражный суд Москвы в 2024 году. Вскоре рассмотрение дела перевели в закрытый режим. Опрошенные «Ъ» юристы тогда предположили, что иск связан с загрязнением нефтепровода «Дружба» в 2019 году. Транзит сырья в Европу пришлось остановить на несколько недель. Позже Следственный комитет России сообщил, что некачественная нефть попала в нефтепровод через узел слива нефти, расположенный в Самарской области. Из-за инцидента у «Транснефти» возник ряд споров с «Роснефтью», хотя некоторые из них потом были прекращены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации в электронной картотеке арбитражного суда, кассационная жалоба АО «Транснефть-Приволга» и АО «Транснефть-Дружба» в Верховный суд РФ зарегистрирована на прошлой неделе, 11 июня. Компании обжалуют решение Девятого арбитражного апелляционного суда об отмене решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с ПАО «Роснефть» и его дочерней компании АО «Самаранефтегаз» 3,375 млрд руб. Постановление апелляционной инстанции позже поддержал Арбитражный суд Московского округа.

Иск к «Роснефти» был подан в июне 2024 года. Подробности дела в электронной картотеке суда не раскрывались. В октябре того же года суд вовсе перевел рассмотрение дела в закрытый режим. Опрошенные «Ъ-Волга» юристы тогда предположили, что иск связан с загрязнением нефти хлорорганикой. В 2021 году «Транснефть» обвинила нефтекомпанию в сдаче «грязной» нефти, «Роснефть» претензии не признала. Как заявили в «Транснефти», в Самарской области в отобранных из резервуаров нефтеперекачивающей станции «Муханово» пробах выявлено превышение нормативного содержания ХОС до 94 ppm при норме до 6 ppm. В результате компании пришлось остановить магистральные трубопроводы Самара — Лопатино и Куйбышев — Унеча-2, они были вновь запущены после промывки коллекторов. Общий объем загрязненной нефти в «Транснефти» оценили в 350 тыс. тонн. В 2023 году сообщалось, что часть споров сторонам удалось урегулировать.

Первый инцидент с загрязнением нефти, идущей по системе «Транснефти», произошел в 2019 году в Самарской области. Белорусский «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, а после этого приостановил транзит российского сырья в Европу. Затем «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. Позже Следственный комитет России сообщил, что некачественная нефть попала в нефтепровод через узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района Самарской области. Как потом оказалось, узел слива нефти принадлежал ООО «Нефтеперевалка».

В октябре 2025 года Волжский районный суд Самарской области признал бывшего генерального директора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай виновной в умышленном уничтожении нефтепровода, мошенничестве организованной группой и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 167; ч. 4 ст. 159; п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). Вместе с ней были осуждены ее заместитель Рутам Хуснутдинов и руководитель узла слива и компаундирования Евгений Елисеев, заместитель гендиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, начальник приемо-сдаточного пункта «Лопатино» Роман Гладков и генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев. Как установили следствие и суд, сообщники похищали из трубопровода качественную нефть и вместо нее заливали жидкость с хлорорганическими соединениями. В общей сложности было загрязнено 5 млн тонн нефти.

Всех подсудимых, кроме Рустама Хуснутдинова, приговорили к колонии общего режима. Максимальные сроки, по 16 лет лишения свободы, получили Сергей Баландин и Владимир Жоголев. Роман Гладков проведет в заключении 15 лет, Евгений Елисеев — десять, а Светлана Балабай — девять. Рустам Хуснутдинов, который ранее признался в преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, приговорен к трем годам и четырем месяцам принудительных работ. Кроме того, суд обязал виновных выплатить «Транснефти» ущерб на сумму 500 млн руб.

В рамках арбитражного дела суд в октябре 2025 года удовлетворил иск, после чего апелляционная инстанция в декабре того же года отменила решение и отказала в иске. В апреле этого года кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа — оставила постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без рассмотрения. Содержания ни одного из этих судебных актов в электронной картотеке суда не опубликовано.

«Ъ-Волга» запросил комментарии в АО «Транснефть-Приволга» и АО «Самаранефтегаз», однако на момент сдачи публикации ответ от компаний не поступил.

Сабрина Самедова