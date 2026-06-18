В Воткинске под колесами кроссовера погиб 9-летний мальчик

В Воткинске 57-летний водитель «Ниссан Кашкай» допустил наезд транспорта на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил смертельную травму. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

Происшествие случилось 17 июня в районе 18:40 на улице Гагарина. По предварительным данным, в зоне видимости от места произошедшего был пешеходный переход.

Сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы устанавливают обстоятельства ДТП.