Электрокары разгоняют продажи

Продажи новых электрокаров и гибридов за первые пять месяцев выросли на 88%. В 2026 году было реализовано около 44 тыс. таких машин, об этом сообщили в Минпромторге. Более четверти объема составляют автомобили российского производства, при том что год назад их было всего 8%. Что двигает спрос в этом сегменте?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Драйвером рынка участники отрасли называют программу льготного кредитования, которая будет действовать до конца года. Субсидия на кредит или лизинг отечественного электрокара уменьшает его цену на 35%. Сэкономить можно максимум 925 тыс. руб. Поэтому в первую очередь спрос растет на машины локализованных брендов, говорит исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов:

«Сейчас действуют очень выгодные и интересные цены. Выросли объемы продаж автомобилей Voyah, а также машин, выпускаемых компанией Моторинвест. Благодаря запуску производства в России и мерам господдержки они продаются достаточно хорошо. Еще один важный момент: сейчас запущено производство автомобилей UMO, и их уже начали поставлять в таксопарки. На фоне в целом сбалансированного спроса и не очень больших объемов рынка электромобилей мы видим достаточно неплохой прирост».

В первом квартале из-за ближневосточного кризиса и подорожания бензина, в Европе продажи машин на батареях выросли примерно на треть по сравнению с тем же периодом 2025-го. В России в то же время рост составил около 50%. Правда, чистых электрокаров в России продается не более 1%, а в Европе — около 25%. При этом топливный вопрос пока не подтолкнул отечественных автолюбителей к смене личного авто, а вот коммерческим транспортом они интересуются, отмечает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин:

«Есть спрос, причем вполне серьезный и обоснованный, на грузовые и легкие коммерческие электромобили в Крыму, поскольку там эта проблема действительно назрела. Топлива не хватает, его сложно достать, и оно дорого стоит. Поэтому существует спрос именно на небольшие электрические грузовики. Однако здесь возникла другая проблема. Наш Минпромторг считает, что ввозить в Россию электрические грузовики по параллельному импорту, к сожалению, нельзя. Легализовать электрические грузовики можно только в одном случае: если они собираются на территории Российской Федерации либо ввозятся серийно».

При этом легковой транспорт из-за рубежа также хорошо продается, говорят участники рынка. Есть даже проходной по льготному утильсбору лифтбек Changan Qiyuan A06, который можно привезти из Китая за два с небольшим миллиона рублей. Или мощные седаны и кроссоверы от 6 млн руб. до 12 млн руб., среди которых наиболее популярны модели Lynk & Co, Zeekr и Xiaomi. В случае покупки чистой «электрички», это все еще второй или третий автомобиль в семье. А вот гибриды часто просто заменяют старые машины с ДВС, говорит автоэксперт Сергей Мелюх:

«Гибриды будут отнимать часть рынка как у электромобилей, так и у автомобилей с ДВС. Связано ли это с ограничениями на продажу топлива? Лишь в незначительной степени. На бизнесе и общих объемах продаж это практически не сказывается и заметного влияния не оказывает. Однако с точки зрения удобства ситуация действительно меняется. Многие сейчас рассматривают покупку гибрида и используют его более чем в 80% случаев в чисто электрическом режиме. За ночь автомобиль можно зарядить, и этого хватает на весь день. Запас хода на батарее сейчас достаточно большой, а в гибридных автомобилях двигатель внутреннего сгорания зачастую вообще не используется».

Согласно стратегии развития российского автопрома, к 2035 году электромобили должны составлять 25% российского авторынка.

Юлия Савина