АвтоВАЗ внедрил систему компьютерного зрения для контроля VIN-кодов

На тольяттинском конвейере АвтоВАЗа в пилотном режиме заработала интеллектуальная система распознавания на базе технологий компьютерного зрения от российского разработчика VisionLabs. Об этом сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Технология позволяет проверить наклейки с VIN-номером на кузове автомобиля на корректность и отсутствие несоответствий. Система выполняет две ключевые функции: сравнивает данные с наклейки и гравировки с VIN-номером, а также проверяет качество и целостность самой наклейки. Последнее важно для последующей регистрации транспортного средства потребителем: поврежденная или нечитаемая маркировка может создать проблемы при постановке на учет в ГИБДД.

На первом этапе технология внедрена для двух моделей — Lada Aura и Lada Vesta. В планах предприятия — масштабирование системы на производство других моделей линейки.

Георгий Портнов