В самарском аэропорту задержаны и отменены девять рейсов в Москву из-за атаки БПЛА на столицу

Отмена и задержка девяти самолетов из Самары в Москву произошла в аэропорту Курумоч утром в четверг, 18 июня. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В ночь со среды на четверг Москва подверглась крупнейшей атаке БПЛА за последние два года. Над столицей было сбито 194 беспилотника.

Часть дронов достигла столичного НПЗ в Капотне. Также обломки БПЛА повредили московские ТЦ «Садовод» и «МЕГА Белая Дача» (последний загорелся).

Все аэропорты московского авиаузла прекратили свою работу. «Аэрофлот» призвал пассажиров отмененных рейсов в столице не приезжать в аэропорты.

Георгий Портнов