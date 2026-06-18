В Башкирии зарегистрировали первого кандидата на выборы в Госдуму

40-летня экс-сотрудница администрации главы Башкирии, директор консалтинговой фирмы «Интернет профессионал» Евгения Куцуева получила статус выдвинутого кандидата для участия в сентябрьских выборах в Госдуму.

Блогер планирует участвовать в кампании в статусе самовыдвиженца по Уфимскому одномандатному избирательному округу. Для нее это не первая попытка оказаться в избирательном бюллетене: в 2021 году ЦИК отказался регистрировать госпожу Куцуеву кандидатом в депутаты Госдумы, а в 2016 она попала в список «Партии роста».

По данным базы Центральной избирательной комиссии России, Евгения Куцуева стала одной из первых по стране выдвинутых кандидатов. Кроме нее, кандидатуры представили владелец московского ООО «Тутнефть» Антон Слепец и политик Борис Надеждин.

Идэль Гумеров