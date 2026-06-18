Объем сточных вод в регионе сократился более чем на четверть за четыре года

За последние четыре года в Прикамье объем сточных вод сократился более чем на четверть — с 73 млн куб. м до 52 млн куб. м. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании заксобрания Прикамья сообщил руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Михайлов. При этом объем воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд увеличился на 5% — с 97 млн куб. м в 2022 г. до 102 млн куб. м в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Такая тенденция, по словам господина Михайлова, обусловлена увеличением объемов потребления предприятиями коммунальной сферы, реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения, установкой контрольно-измерительных приборов и совершенствованием учета использования водных ресурсов. В частности, на снижение объемов стоков влияет переход промпредприятий на оборотное водоснабжение, когда вода, прошедшая производственный цикл, проходит очистку и повторно применяется в технологической цепочке.

«Важно наращивать темпы модернизации очистных сооружений, в том числе за счет участия в федеральных программах», – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

В своем докладе Александр Михайлов также уделил внимание вопросам деятельности управления в период весеннего половодья 2026 года. По его словам, пик притока воды в Камское водохранилище пришелся на 10-11 мая, достигнув отметки 9430 куб. м в секунду (80% нормы), после чего начал снижаться.