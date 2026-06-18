В Челябинске отменили один из авиарейсов в Москву

В челябинском аэропорту им. Курчатова отменили авиарейс в Москву, который задержали на четыре часа. Информация об этом появилась в онлайн-табло. Ночью и утром 18 июня на столицу была совершена самая массированная атака беспилотников.

Отмененный рейс планировала осуществить авиакомпания «Россия» сегодня в 16:30. Изначально вылет был назначен на 12:30, однако время отправления перенесли.

По данным онлайн-табло, задерживаются еще два направления в Москву авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». По расписанию они запланированы на 14:45 и 14:55, но время отправления каждого рейса уже смещено на час.

Помимо столичных направлений, задерживаются два авиарейса в Сочи и еще один — в Сургут.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к Москве 18 июня было сбито 180 беспилотников. Аэропорт Шереметьево временно закрывали. Всего, по данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ольга Воробьева