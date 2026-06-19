Роботы наступают

Мировая промышленность начала переход к масштабной роботизации производств. Прогнозируется, что в перспективе на заводах будут работать «темные цеха», которые будут полностью обходиться без участия человека. Россия также активно развивает это направление: к 2030 году страна должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России набирает обороты автоматизация промышленных производств. Одно из ключевых направлений этого процесса — «темные фабрики», которые в январе Минпромторг поручил развивать госкорпорациям. Это предприятия с высоким уровнем автоматизации, теоретически способные функционировать без участия человека. Они создаются на основе трех ключевых технологий: промышленных роботов, искусственного интеллекта (ИИ) и индустриального интернета вещей (IIoT).

Можно выделить три ступени роботизации производственных процессов. Первый включает замену отдельной операции, второй — замену цепочки операции, то есть нескольких рабочих мест, а третий предполагает замену уже целого производственного передела (цеха). То есть первые две стадии предполагают встраивание роботов в среду, спроектированную «под человека», а третья требует проектирования или перепроектирования среды «под робота». «Темные фабрики» представляют собой как раз третью ступень.

Мировой рынок

Точное количество «темных фабрик» в мире неизвестно: оценки варьируются от десятков до сотен объектов. Это говорит о том, что данный сегмент по-прежнему остается нишевым. При этом нет четких критериев для определения, какие производства можно считать «темными фабриками» с точки зрения интенсивности участия человека. За последние десять лет мировой рынок пережил три фазы развития. На 2014–2018 годы пришелся устойчивый интенсивный рост, в 2019–2020 годах произошло замедление на фоне пандемии и инвестиционной неопределенности, а в 2021 году начался резкий восстановительный рост с последующей стагнацией на достигнутом уровне в 2021–2024 годах.

Отдельные исследования прогнозируют удвоение инвестиций в «темные фабрики» к 2030 году, что говорит об устойчивом, но сдержанном росте. По оценкам International Federation of Robotics (IFR), мировой рынок промышленных роботов составил 542 тыс. единиц в 2024 году. Общий установленный мировой парк достиг 4,7 млн единиц. Прогноз на 2025 год — 570 тыс. единиц (рост на 6%).

Сейчас лидером по числу подобных производств считается Китай, а самыми активными отраслями по внедрению — автопром и электроника (например, фабрики Zeekr и Xiaomi). Но есть примеры и в других отраслях: в производстве бытовой техники (Midea), в металлургии (Baosteel) и даже в производстве роботов (FANUC).

Основные потребители промышленных роботов — азиатские страны: Китай (43% от мирового парка), Япония, Южная Корея. По отраслям по-прежнему лидирует автопром, но фокус постепенно меняется — интенсифицируется рост электроники. В отдельные годы она опережает автопром по годовому потреблению. Обе отрасли последние годы стабильно потребляют более 120 тыс. роботов в год. Также их активно используют в металлургии.

Важно отметить, что китайские производители пока не обеспечивают локальный рынок в полном объеме, хотя и занимают более половины рынка. За последние десять лет они продемонстрировали существенный прирост доли и увеличение объемов производства почти в десять раз.

В дальнейшем (2025 год и далее) прогнозируется возврат рынка в растущую фазу с темпами 6–7% в год и достижение отметки в около 700 тыс. единиц в 2028 году. Основные драйверы — догоняющее развитие в странах Юго-Восточной Азии и Индии, а также тенденция к локализации производств и их возвращение ближе к рынкам сбыта.

Тенденции и вызовы

Основные тренды и тенденции рынка со стороны спроса — смещение спроса от отдельных роботов к роботизированным экосистемам, рост low-code или no-code программируемых роботов, удлинение жизненного цикла решений, повышение проникновения роботизированных решений среди малых и средних предприятий.

Со стороны производителей можно выделить следующие тенденции: вертикальная интеграция по цепочке стоимости для обеспечения независимости от поставщиков ключевых узлов и горизонтальная — для предложения клиенту комплексных решений «под ключ». Также происходит трансформация в сервисно ориентированные компании (смещение фокуса от разовых продаж к постоянным доходам от программного обеспечения, аналитики и предиктивного обслуживания), активация модели «робот как услуга» (RaaS), а также создание стратегических альянсов.

Отдельного внимания заслуживает взрывной рост популярности андроидных роботов в 2024–2025 годах и попытки в тестовых режимах встроить их в производственные цепочки. Но практики применения андроидов в производстве пока носят пилотный характер, потенциал их использования еще изучается.

Успех промышленных кейсов с использованием андроидных роботов может создать дополнительный вектор развития «темных фабрик». Речь идет о прямой замене людей андроидами с минимальной перестройкой производственной цепочки, то есть о массовом встраивании роботов в среду, спроектированную «под человека». В январе 2026 года основатель SpaceX Илон Маск анонсировал план по выходу на производство до 1 млн андроидных роботов в год, что превышает текущий спрос на промышленных роботов во всем мире (хотя не все из них предназначены для промышленного рынка).

Национальный рынок

В России пока нет «темных фабрик» в изначальном понимании термина, но есть высокороботизированные производства. Отечественный рынок промышленных роботов еще не вошел в активную фазу применения таких машин, скорее он находится на ступени накопления необходимых компетенций и подготовки к транзиту.

Статистические данные по отечественному рынку из единого источника за длительный период отсутствуют. Доступны данные Росстата за 2025 год, и в соответствии с ними парк установленных промышленных роботов составил 21,7 тыс. ед. (и еще 4,7 тыс. ед. складских и логистических роботов в организациях промышленности). Это менее 0,5% от мирового парка. По нашим оценкам, объем ежегодных установок промышленных роботов в России составляет 2–2,8 тыс. ед. в последние три года. То есть пока страна существенно уступает по плотности роботизации среднемировым показателям.

Согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Россия должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации к 2030 году: для этого парк промышленных роботов должен достичь 104 тыс. ед.

Несмотря на существенные прогнозные объемы государственной поддержки, остаются риски, относящиеся к финансовым возможностям эксплуатантов и дефициту кадров по всей цепочке, связанной с жизненным циклом роботов.

Барьером может стать текущая структура рынка РФ: доля локального производства и импортозависимость, небольшой масштаб операций местных производителей. Это может подтолкнуть ключевых потребителей к развитию собственных (in-house) или кэптивных компетенций в разработке, производстве, обслуживании роботов, а также в проектировании производственных высокороботизированных линий.

На ведущие роли среди некэптивных участников рынка могут выйти компании, связанные с крупными и устойчивыми экосистемами и финансово-промышленными группами. На текущий момент на рынке промышленных роботов или смежном рынке логистических роботов уже представлены предприятия, работающие вместе с такими игроками, как «Сбер», «Яндекс», АФК «Система».

Для развития «темных фабрик» в госкорпорациях важно российское происхождение продуктов и технологий, задействованных в цепочке. В особенности ключевых — промышленных роботов (включая отечественные компоненты «железа» и ПО), ИИ и IIoT, а также решений по киберфизической безопасности.

Ограниченное количество российских разработок на сегодняшний день создает риски для реализации планов и в то же время формирует предпосылки для стандартизации определенных компонентов, унификации конечных решений, развития крупных поставщиков в «низких переделах» в электронной и механической компонентах. Это закладывает фундамент для ускоренной реализации in-house и кэптивных компетенций, когда компании фокусируются на воссоздании ограниченного круга ключевых решений. Таким образом, для достижения амбициозных целей отрасли потребуется пережить некоторую трансформацию.

Александр Михайлов, руководитель проектов практики "Промышленность и технологии" Strategy Partners